Москва6 октВести.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он уточнил, что договоренность об этом уже достигнута.
Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудносказал Ушаков
Помощник российского лидера добавил, что президент США Дональд Трамп пока не подтвердил свое участие в саммите.
Если Трамп это сделает, то трехсторонняя встреча лидеров РФ, КНР и США будет возможна, однако ее проведение будет зависеть от китайской стороны, подытожил Ушаков.
Ранее вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян официально передал Владимиру Путину приглашение для участия в саммите АТЭС, который должен состояться в Шэньчжэне 18-19 ноября 2026 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин настроен на поездку.