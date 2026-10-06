Ушаков: Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне встретится с Си Цзиньпином

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне Ушаков: Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне встретится с Си Цзиньпином

Москва6 окт Вести.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что договоренность об этом уже достигнута.

Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно сказал Ушаков

Помощник российского лидера добавил, что президент США Дональд Трамп пока не подтвердил свое участие в саммите.

Если Трамп это сделает, то трехсторонняя встреча лидеров РФ, КНР и США будет возможна, однако ее проведение будет зависеть от китайской стороны, подытожил Ушаков.

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян официально передал Владимиру Путину приглашение для участия в саммите АТЭС, который должен состояться в Шэньчжэне 18-19 ноября 2026 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин настроен на поездку.