Москва3 октВести.Китай приветствует участие президента России Владимира Путина в саммите АТЭС, который состоится в Шэньчжэне с 18 по 19 ноября 2026 года. Приглашение российскому лидеру официально передал вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
Москва исходит из планов участия Владимира Путина в саммите. Сам президент России отметил, что настроен на поездку, но окончательное решение будет зависеть от внутренней обстановки в странеподтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В российском МИДе и Кремле также не исключили вероятность контактов или полноценной встречи с президентом США Дональдом Трампом, который тоже приглашен на саммит.
Ранее российский лидер поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР.