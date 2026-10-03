МИД КНР: Китай приветствует участие Путина в саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре

Пекин официально поприветствовал участие Путина в ноябрьском саммите АТЭС МИД КНР: Китай приветствует участие Путина в саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре

Москва3 окт Вести.Китай приветствует участие президента России Владимира Путина в саммите АТЭС, который состоится в Шэньчжэне с 18 по 19 ноября 2026 года. Приглашение российскому лидеру официально передал вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

Москва исходит из планов участия Владимира Путина в саммите. Сам президент России отметил, что настроен на поездку, но окончательное решение будет зависеть от внутренней обстановки в стране подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В российском МИДе и Кремле также не исключили вероятность контактов или полноценной встречи с президентом США Дональдом Трампом, который тоже приглашен на саммит.

Ранее российский лидер поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР.