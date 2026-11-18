Песков: встреча Путина и Трампа может пройти "на ногах" в ходе саммита АТЭС

Песков: время встречи Путина и Трампа пока не согласовано Песков: встреча Путина и Трампа может пройти "на ногах" в ходе саммита АТЭС

Москва18 ноя Вести.Время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не согласовано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

По его словам, вероятно, встреча пройдет "на ногах" на полях саммита АТЭС.

Нет, пока не согласовано ... Идет многостороннее мероприятие, идет саммит ... Скорее всего, будут искать какой-то вариант "на ногах", если не договорятся о чем-то еще сказал пресс-секретарь президента

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что у лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет полноценный разговор вне зависимости от места и формата общения.