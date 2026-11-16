РФ хочет, чтобы встреча Путина и Трампа длилась не меньше часа, заявил Песков Песков: встречу Путина и Трампа согласуют долго из-за других контактов

Москва16 ноя Вести.Российская сторона предпочла бы, чтобы встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась не менее часа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что есть и другой вариант, при котором могут состояться переговоры лидеров - встреча на полях саммита.

По точному времени пока определенности нет​​​. Есть вариант, который мы бы предпочитали, чтобы это была согласованная встреча - отдельно, спокойно поговорить час, а то и больше сказал Песков

Он добавил, что точный формат и детали встречи согласуются так долго, поскольку и у Путина, и у Трампа запланировано много других важных встреч.

У всех есть определенные временные слоты, их нужно согласовать. Это всегда трудно бывает. Потому что и у нас есть другие двусторонние встречи, которые также очень важны, и у Трампа есть другие двусторонние встречи. Это обычная дипломатическая практика, которая случается всегда пояснил пресс-секретарь президента РФ

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества сейчас прорабатывается. Он отметил, что сейчас обсуждаются место, время и формат этой встречи.