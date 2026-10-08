Москва8 октВести.Кремль сообщит о точном времени телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, когда оно будет согласовано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Когда точное время разговора будет согласовано и он состоится, мы вас проинформируем. Мы ничего не скроемсказал он
Песков добавил, что никакой задержки в согласовании телефонного разговора Путина с Трампом нет. Кремль будет информировать по мере того, как беседа будет согласована и как будут осуществлены контакты.
Накануне американский лидер заявил журналистом, что его телефонный разговор с Путиным уже подготовлен.