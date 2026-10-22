Кремль: разговор Путина и Трампа может быть быстро организован при необходимости

Путин и Трамп готовы созвониться в любой момент, заявил Песков Кремль: разговор Путина и Трампа может быть быстро организован при необходимости

Москва22 окт Вести.Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть быстро согласован при необходимости. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время переговоры между лидерами не запланированы.

Но, как вы знаете, они достаточно быстро могут организовываться при необходимости или при желании одной из сторон отметил Песков

Он добавил, что Путин и Трамп неоднократно подтверждали готовность поддерживать прямой контакт и проводить переговоры в любое удобное время по инициативе любой из сторон.

Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 9 октября. Тогда Москва и Вашингтон договорились о крупных поставках российского дизельного топлива на мировой и американский рынки. Первый танкер с 40 тысячами тонн топлива должен отправиться в США 22 октября.