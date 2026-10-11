Песков в шутку предположил разговор Путина и Трампа, о котором могли не сообщить

Песков пошутил о разговоре Путина и Трампа, о котором могли не сообщить Песков в шутку предположил разговор Путина и Трампа, о котором могли не сообщить

Москва11 окт Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могли бы провести телефонный разговор, о котором после не сообщили бы. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в шутку заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести" за несколько часов до разговора лидеров 9 октября, перед вылетом из Туркменистана.

Журналист спросил у Пескова, не могли бы у двух президентов состояться телефонные звонки, о которых никто не знает.

[Звонок], о котором вы не знаете, может быть, мог со смехом заметил Песков

Зарубин указал на заявления Трампа о звонках Путину, которых, судя по всему, не было.

Но это не значит, что он (Трамп – прим. ред.) этого не сделает отметил Песков в ответ

Вечером 9 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, который продлился полтора часа. Глава Белого дома тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, высказал свои пожелания успехов и благополучия.

В разговоре Путин четко дал понять американскому коллеге, что позиция России в отношении целей и задач специальной военной операции (СВО) неизменна, как и готовность политико-дипломатического урегулирования конфликта для уверенного достижения долгосрочного устойчивого мира.

Также в ходе беседы лидеры подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки.