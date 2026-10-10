Песков: большая часть беседы Путина и Трампа была посвящена Украине

Песков рассказал, чему была посвящена большая часть разговора Путина и Трампа Песков: большая часть беседы Путина и Трампа была посвящена Украине

Москва10 окт Вести.Большая часть телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа была посвящена обсуждению урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

По его словам, с данной просьбой выступил глава Белого дома.

По инициативе президента США Дональда Трампа большая часть телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию сказал Песков

Разговор Путина и Трампа состоялся вечером 9 октября, продлившись полтора часа. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа была весьма насыщенной и дружеской.