Путин: в разговоре с Трампом уделили много внимания украинскому конфликту

Путин: в беседе с Трампом было уделено много внимания украинскому конфликту Путин: в разговоре с Трампом уделили много внимания украинскому конфликту

Москва19 ноя Вести.Российский лидер Владимир Путин заявил, что на двусторонних переговорах по инициативе президента США Дональда Трампа было уделено много внимания украинскому конфликту.

Путин и Трамп до трехсторонней встречи с участием Си Цзиньпина провели переговоры в двустороннем формате. Они продлились менее часа.

У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов. Конечно, включая и конфликт на Украине. Мы говорили об этом вчера еще с председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече сказал президент РФ

Трамп по итогам двусторонней встречи с Путиным отметил, что их диалог был призван подготовить основание для предстоящего трехстороннего саммита.