Ушаков: Путин и Трамп обсуждали украинский конфликт на двухсторонней встрече

На двухсторонней встрече Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине Ушаков: Путин и Трамп обсуждали украинский конфликт на двухсторонней встрече

Москва19 ноя Вести.В ходе двухсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп обсудили украинский кризис. Об этом журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Хорошая была встреча, обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту и обсудили некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Ну, естественно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта пояснил он

Ушаков также добавил, что лидеры США и РФ не делали важных заявлений во время публичной части переговоров. Президенты готовятся к трехстороннему саммиту, где также будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.