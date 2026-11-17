Эксперт Лузянин: тема Украины может быть детализирована на саммите АТЭС

Эксперт считает, что Путин и Трамп могут обсудить Украину на саммите АТЭС Эксперт Лузянин: тема Украины может быть детализирована на саммите АТЭС

Москва17 ноя Вести.Тема украинского конфликта может стать предметом переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в двустороннем формате на полях саммита АТЭС. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

По мнению эксперта, в частности, лидеры могут коснуться вопроса гуманитарной миссии в Константиновке.

Как раз в двустороннем, российско-американском формате Путин – Трамп, на полях саммита АТЭС вот тема Украины действительно может быть детализирована, уточнена, какие-то вещи проговорены. В частности, гуманитарный проект в Константиновке и другие моменты. Вот это очень важно. То есть в каком-то смысле это развитие предыдущих контактов, там, начиная с Анкориджа сказал Лузянин

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уже заявлял, Путин и Трамп в Шэньчжэне могут обсудить вопрос проведения гуманитарной миссии в Константиновке.