Москва17 нояВести.Тема украинского конфликта может стать предметом переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в двустороннем формате на полях саммита АТЭС. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.
По мнению эксперта, в частности, лидеры могут коснуться вопроса гуманитарной миссии в Константиновке.
Как раз в двустороннем, российско-американском формате Путин – Трамп, на полях саммита АТЭС вот тема Украины действительно может быть детализирована, уточнена, какие-то вещи проговорены. В частности, гуманитарный проект в Константиновке и другие моменты. Вот это очень важно. То есть в каком-то смысле это развитие предыдущих контактов, там, начиная с Анкориджасказал Лузянин
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уже заявлял, Путин и Трамп в Шэньчжэне могут обсудить вопрос проведения гуманитарной миссии в Константиновке.