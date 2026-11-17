Рябков: Путин, Трамп и Си могут обсудить в Шэньчжэне вопрос диалога по Украине

Рябков допустил, что лидеры РФ, США и КНР могут обсудить переговоры по Украине Рябков: Путин, Трамп и Си могут обсудить в Шэньчжэне вопрос диалога по Украине

Москва17 ноя Вести.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин могут затронуть тему продолжения диалога по Украине на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Такое предположение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков пообщался с журналистами после заседания внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме на тему "Актуальное состояние взаимоотношений России и США: итоги голосования в Конгресс и переговоров в Абу-Даби".

Лидеры России, Китая и США встретятся послезавтра в Шэньчжэне. Я уверен, что там диалог на эту тему будет продолжен ответил он на существующий вопрос

Между тем дипломат указал, что понимания по параметрам и ориентирам новой трехсторонней встречи Россия – США – Украина в настоящий момент нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трехстороннюю встречу лидеров стран знаковой. По его словам, она может стать весомым сигналом для всего мира о необходимости диалога для решения существующих проблем.