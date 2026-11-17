Эксперт указал темы, которые могут обсудить лидеры РФ, США и КНР на саммите АТЭС Эксперт Бабаев: главы РФ, США и КНР могут обсудить мировую экономику и санкции

Москва17 ноя Вести.Лидеры России, США и КНР Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин на трехсторонней встрече во время саммита АТЭС в Шэньчжэне могут обсудить тенденции в мировой экономике и влияние односторонних санкций. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

По его словам, трем сверхдержавам важно сформировать четкие правила для сохранения баланса мировой торговли.

Прежде всего, я думаю, речь пойдет в целом о мировой экономике и тенденциях, которые сегодня в ней присутствуют. Мы же понимаем, что деглобализация бьет по экономике и торговому обороту всех трех супердержав, поэтому очевидно совершенно, что для нас важны четкие, конкретные правила, которые позволят сохранить баланс в мировой торговле, в мировой экономике сообщил Бабаев

Также, по мнению эксперта, лидеры обязательно затронут тему санкций и односторонних экономических ограничений.

Полагаю, что обязательно пойдет речь о санкциях, односторонних ограничениях и различного рода торговых войнах… Наши лидеры неоднократно говорили о том, что они выступают резко против любых односторонних ограничений в мировой торговле. И я думаю, что этот тезис будет доведен еще раз до сведения американского президента, который, полагаю, тоже прекрасно понимает, что наличие любых барьеров в мировой экономике нисколько не способствует росту национальной экономики США объяснил он

Кроме того, для трех сверхдержав важно сохранить устойчивое сотрудничество между всеми государствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уточнил Бабаев.

Полагаю, что если речь так или иначе идет о развитии Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), то для всех трех стран очень важно сохранить устойчивое сотрудничество между всеми государствами Тихоокеанского региона, которые очень часто разделены различного рода политическими конфликтами или противоречиями… Все мы заинтересованы в том, чтобы Тихий океан оставался пространством диалога, а не конфронтации подытожил эксперт

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые элементы повестки встречи лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне уже согласованы. При этом участники сохранят возможность свободно обсуждать другие вопросы.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 18-19 ноября. Песков подробнее рассказал о рабочей программе президента РФ Владимира Путина в китайском Шэньчжэне.