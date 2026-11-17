Эксперт не исключил обсуждений о расширении формата АТЭС в будущем Эксперт Бабаев: разговоры о расширении формата АТЭС так или иначе ведутся

Москва17 ноя Вести.Вопрос о расширении членского состава Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсуждается, однако в текущем году решение о его увеличении принято не будет. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

Он отметил, что АТЭС продолжает оставаться популярным сообществом для многих стран Южной Азии и Латинской Америки.

Разговоры о расширении АТЭС так или иначе ведутся, потому что очень многие видят сегодня в АТЭС модель сбалансированного экономического мироустройства, когда экономическое сотрудничество ставится во главу угла вопреки любого рода политическим противоречиям. Поэтому АТЭС продолжает оставаться весьма популярным сообществом для многих стран и Южной Азии, и Латинской Америки. Полагаю, что в этом году конкретных решений на эту тему не будет, но тем не менее обсуждение такого рода инициатив весьма возможно сообщил эксперт

Саммит АТЭС в этом году пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. На его полях также запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, трехсторонняя встреча является знаковой. Она может стать весомым сигналом для всего мира о необходимости диалога для решения существующих проблем.