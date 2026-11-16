Ушаков: Путин на саммите АТЭС изложит оценки РФ в мировом хозяйстве

На саммите АТЭС Путин изложит оценки РФ в мировом хозяйстве Ушаков: Путин на саммите АТЭС изложит оценки РФ в мировом хозяйстве

Москва16 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) раскроет, как РФ оценивает показатели мирового хозяйства и экономики. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков анонсировал темы выступления Путина на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Владимир Путин выступит перед представителями крупнейших компаний, изложит наши оценки ситуации в мировом хозяйстве результаты, естественно, и нашей экономики, и представит инвестиционный потенциал нашей страны сказал Ушаков

Саммит АТЭС пройдет в КНР 18-19 ноября. В нем примут участие представители 21 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее стало известно, что на полях саммита АТЭС состоится диалог между президентом США Дональдом Трампом, председателем КНР Си Цзиньпином и Путиным. Они обсудят поддержание глобального мира.