Путин на саммите АТЭС посетит филиал МГУ и пекинского политеха Ушаков: Путин на саммите АТЭС посетит филиал МГУ и пекинского политеха

Москва16 ноя Вести.В рамках поездки в Китай на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент России Владимир Путин посетит вуз МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Совместный университет в Шэньчжэне является полноценным российско-китайским вузом, созданным совместно МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинским политехническим институтом (ППИ).

Президент посетит восемнадцатого ноября совместный университет в Шэньчжэне, который в этом году отмечает свое десятилетие. Он стал флагманом российско-китайского сотрудничества в области образования подчеркнул Ушаков

Также Путин в рамках саммита АТЭС проведет трехстороннюю встречу с лидером США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Они будут обсуждать укрепление стратегической стабильности, а также сохранение глобального мира.