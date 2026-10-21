Москва21 окт Вести.Совместный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне за десять лет наработал богатый опыт по совместным образовательным программам, который теперь распространяется и на другие проекты с вузами. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В этом году десятилетие нашего флагманского проекта МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Здесь мы уже за эти 10 лет наработали достаточно богатый опыт по образовательным программам совместным. И эти совместные программы продолжатся в двусторонних форматах в наших университетах. Мы уже видим, что вот этот проект по МГУ-ППИ Шэньчжэнь, он дал результаты, вот эти, можно сказать, типовые программы, которые сделаны, они транслируются на другие совместные проекты с вузами заявила Голикова

Церемония открытия Совместного университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне состоялась 13 сентября 2017 года. Ключевая задача совместного университета – подготовка в Китае на базе лучших российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания народов.