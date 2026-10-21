Решетников заявил о важности глубокой промышленной кооперации с Китаем Решетников рассказал, как можно увеличить объем торговли с Китаем

Москва21 окт Вести.Глубокая промышленная кооперация с производством всей гаммы продукции важна для увеличения объемов торговли с Китаем. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, на сегодняшний день китайские инвесторы широко присутствуют на российском рынке.

Промышленная кооперация, в первую очередь, потому что мы здесь, понятно, занимаемся сейчас вопросами, в том числе развития производства автомобилей. У нас достаточно сильно присутствуют китайские инвесторы. Но нам, конечно, важно, чтобы это была такая глубокая кооперация с производством здесь всей гаммы продукции. У нас есть проекты по кооперации в сфере самолетов, в сфере тяжелых вертолетов, есть вопросы кооперации по космосу рассказал он

Также Решетников отметил, что китайский рынок огромен и есть еще возможности для открытия новых рынков сбыта.

Но, с другой стороны, не надо забывать тоже, что Китай – гигантский рынок, поэтому и металлы, и нефтегаз, и пищевая продукция, и креативка, и целая гамма химической продукции, и продукция деревопереработки – это тоже все то, что нужно туда поставлять, и тоже там, где еще можно открывать рынки добавил министр

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия и Китай глубоко сотрудничают в сферах борьбы с онкологическими заболеваниями, цифровой и ядерной медицины, а также развивают направление медицины катастроф.