Голикова рассказала о приоритетных сферах сотрудничества с Китаем в медицине Голикова назвала приоритетные сферы сотрудничества РФ и КНР в медицине

Москва21 окт Вести.Россия и Китай глубоко сотрудничают в сферах онкологии, цифровой медицины и ядерной медицины, а также развивают направление медицины катастроф. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Мы достаточно глубоко сотрудничаем в сфере онкологии, в сфере цифровой медицины, в сфере качества лекарственных препаратов и видим, как серьезно улучшается работа в этом направлении. Перспективное, приоритетное направление, как и у нас, так и совместно с нашими коллегами из Китая – это ядерная медицина. И что еще очень важно, мы развиваем направления, которые связаны с медициной катастроф, реагированием на экстренные чрезвычайные ситуации, и уже у нас эти учения проходят с участием мобильных лабораторий. рассказала Голикова

Ранее глава Торгово-экономического представительства провинции Цзянсу (КНР) в РФ и СНГ Цзя Инькэ заявил, что в торгово-экономическом сотрудничестве в медицинской отрасли между Китаем и Россией есть большой потенциал.