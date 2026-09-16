Москва16 сен Вести.Военно-медицинские ведомства России и Китая развивают сотрудничество в вопросах лечения и реабилитации военнослужащих, заявила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Отдельно хочу отметить тесные связи, которые налажены между военно-медицинскими службами России и Китая для обмена опытом по вопросам лечения и реабилитации