Москва16 сенВести.Военно-медицинские ведомства России и Китая развивают сотрудничество в вопросах лечения и реабилитации военнослужащих, заявила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
Отдельно хочу отметить тесные связи, которые налажены между военно-медицинскими службами России и Китая для обмена опытом по вопросам лечения и реабилитациисказала она на 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Китае
Военно-медицинские ведомства России и Китая регулярно ведут практический обмен опытом. Медицинские специалисты обеих стран делятся современными методами оказания помощи и реабилитационных мероприятий.
Ранее Цивилева рассказала о новом подходе к реабилитации раненных ветеранов СВО.