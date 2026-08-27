МО РФ стремится к бесшовному взаимодействию с фондом "Защитники Отечества" Цивилева: взаимодействие МО РФ и "Защитников Отечества" должно быть бесшовным

Москва27 авг Вести.Министерство обороны РФ стремится к бесшовному взаимодействию с государственным фондом "Защитники Отечества" для оказания поддержки военнослужащим, участвующим в СВО, и ветеранам. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда Анна Цивилева.

Мы понимаем, что нам надо сделать такое бесшовное взаимодействие, потому что период этого перехода может быть очень длительный. Это связано в том числе со временем лечения, реабилитации. И человек должен понимать, что его ждет в будущем. Он должен понимать свою защищенность и перспективу своей будущей судьбы отметила она

Также Цивилева рассказала о новом подходе к реабилитации ветеранов спецоперации. По ее словам, еще на этапе нахождения раненного бойца в госпитале к нему будет выезжать специальная группа для сбора вопросов и оказания необходимой помощи.