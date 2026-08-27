Цивилева заявила, что нужно сконцентрироваться на трудоустройстве ветеранов СВО Цивилева: сейчас стоит сконцентрироваться на теме трудоустройства ветеранов СВО

Москва27 авг Вести.В настоящее время необходимо сконцентрироваться на трудоустройстве ветеранов специальной военной операции. Об этом ИС "Вести" заявила заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

По ее словам, у участников СВО, которые обращаются в фонд "Защитники Отечества", запросы меняются по мере этапности.

Во-первых, это оформление документов, получение положенных выплат и мер соцгарантий, это юридическое сопровождение по многим вопросам … Это вопросы, связанные с восстановлением здоровья, реабилитацией. Ну и, конечно же, дальнейшие этапы – это вопросы получения квалификации и трудоустройства человека, чтобы он смог работать и обеспечивать себя, свою семью в будущем, несмотря в том числе на тяжелые ранения, а зачастую инвалидность, которую он получает. И вот как раз эта этапность отслеживается … В большей степени, нам надо сейчас сконцентрироваться на вопросах трудоустройства ветеранов. И здесь совместно со многими министерствами, ведомствами прорабатываем эти возможности сказала она

Ранее Анна Цивилева заявила, что фонд "Защитники Отечества" помог положительному решению примерно 96% из почти трех миллионов полученных обращений.