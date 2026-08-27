Москва27 авгВести.В настоящее время необходимо сконцентрироваться на трудоустройстве ветеранов специальной военной операции. Об этом ИС "Вести" заявила заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
По ее словам, у участников СВО, которые обращаются в фонд "Защитники Отечества", запросы меняются по мере этапности.
Во-первых, это оформление документов, получение положенных выплат и мер соцгарантий, это юридическое сопровождение по многим вопросам … Это вопросы, связанные с восстановлением здоровья, реабилитацией. Ну и, конечно же, дальнейшие этапы – это вопросы получения квалификации и трудоустройства человека, чтобы он смог работать и обеспечивать себя, свою семью в будущем, несмотря в том числе на тяжелые ранения, а зачастую инвалидность, которую он получает. И вот как раз эта этапность отслеживается … В большей степени, нам надо сейчас сконцентрироваться на вопросах трудоустройства ветеранов. И здесь совместно со многими министерствами, ведомствами прорабатываем эти возможностисказала она
Ранее Анна Цивилева заявила, что фонд "Защитники Отечества" помог положительному решению примерно 96% из почти трех миллионов полученных обращений.