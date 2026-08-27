Москва27 авг Вести.Всероссийский форум ветеранов СВО "Вместе победим" в этом году проводится в формате "свой – своему", это означает, что главными спикерами и экспертами выступят сами участники специальной военной операции. Об этом ИС "Вести" заявила заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

По ее словам, в этом году форум отличается своим масштабом, на него приехали свыше двух тысяч ветеранов СВО со всей страны.

Сам по себе формат форума: "свой – своему". Здесь экспертами, участниками рабочих столов, круглых столов, сессий будут выступать сами ветераны, которые будут делиться уже со своими боевыми братьями, теми, кто возвращается и ищет себя уже на мирном поприще, своим опытом, рассказывать о проблемах, озвучивать то, что им необходимо, какая помощь от государства, рассказывать о положительных каких-то направлениях, которые нам требуются для развития и масштабирования сказала она

Цивилева отметила, что для членов семей ветеранов СВО на форуме организованы познавательные, спортивные и развлекательные программы.

Два дня работы форума, очень такой широкий список участников различных министерств, ведомств. И выстроено это таким образом, что это не просто сессия, где выступает со сцены какой-то человек, и ветераны его слушают с зала, а именно это круглый стол, когда идет дискуссия, беседа, и такой взаимный контакт. Для это нам нужно, чтобы мы понимали в большей степени проблемы, чаяния, запросы или, наоборот, направления, в которых нам необходимо двигаться и развиваться добавила она

Ранее Цивилева заявила о необходимости сконцентрироваться на трудоустройстве ветеранов спецоперации.