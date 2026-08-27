Москва27 авг Вести.Личные качества ветеранов специальной военной операции могут быть наиболее востребованы и применены во всех сферах жизни современного общества. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила заместитель министра обороны России и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Она отметила, что ветераны возвращаются в родные регионы с целью созидания и развития различных направлений мирного существования нашей страны.

Это качества, которые являются, наверное, основой любого здорового общества и социума. … Это люди, которые проявили мужество, отвагу, воинскую доблесть. И, конечно же, сейчас все те же качества они будут применять в созидании, в развитии экономики, предпринимательства, очень многие управленцами становятся рассказала Цивилева

Также она отметила, что в настоящее время необходимо сконцентрироваться на трудоустройстве ветеранов специальной военной операции.