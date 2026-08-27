Москва27 авг Вести.Еще на этапе нахождения раненного бойца в госпитале к нему будет выезжать специальная группа для сбора вопросов и оказания необходимой помощи. Об этом ИС "Вести" рассказала статс-секретарь, заместитель министра обороны России , председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Она добавила, что после выхода из госпиталя, благодаря помощи специалистов, боец будет понимать, в каком направлении ему двигаться дальше: продолжать военную службу или осваивать новую специальность.

Мы будем работать выездными группами, совместно с военно-социальным центром, совместно с фондом "Защитники Отечества", с органами военного управления уже непосредственно в госпиталях, чтобы приезжать и собирать вопросы о помощи человеку, пока он находится на госпитальной койке, чтобы выходя оттуда, он уже понимал в каком направлении ему двигаться: либо остаться на военной службе, либо начать совершенно новую жизнь, где мы будем рядом, поможем, дадим ему те компетенции и поддержку, которые ему необходимы заявила Цивилева

Ранее заместитель начальника Департамента социального развития ОАО РЖД, Герой России Владимир Сайбель отметил, что в рамках реализации народной программы "Единой России" особое внимание уделяется поддержке бойцов и ветеранов СВО. Ключевыми направлениями работы он назвал медицинскую инфраструктуру и трудоустройство.