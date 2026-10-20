Цзя Инькэ заявил о большом потенциале сотрудничества между КНР и РФ в медицине

Китай видит большой потенциал сотрудничества с Россией Цзя Инькэ заявил о большом потенциале сотрудничества между КНР и РФ в медицине

Москва20 окт Вести.В торгово-экономическом сотрудничестве в медицинской отрасли между Китаем и Россией есть большой потенциал. Об этом ИС "Вести" заявил глава Торгово-экономического представительства провинции Цзянсу (КНР) в РФ и СНГ Цзя Инькэ на полях второго Московского инвестиционно-промышленного форума (МИПФ-2026).

В этот раз на форум приехали десять компаний из провинции Цзянсу. Мы лично думаем, что в торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Россией есть большой потенциал, особенно в разных отраслях. Например, в медицинской отрасли, фармацевтике и так далее сообщил он

МИПФ-2026 продлится в особой экономической зоне "Технополис Москва" до 25 октября. Одна из задач форума – создать условия для развития высокотехнологичных предприятий, в том числе эффективного поиска партнеров, выхода на новые рынки, освоения передовых технологий и привлечения в отрасль молодых специалистов. Особое внимание будет уделено инвестиционным инструментам, современной производственной недвижимости и способам продвижения российских предприятий на внешних рынках.