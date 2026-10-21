В Москве заявили о готовности делиться с регионами опытом развития производства Гарбузов: Москва стимулирует регионы на выпуск продукции

Москва21 окт Вести.Москва плотно сотрудничает с региональными властями по вопросам развития промышленности и производства собственной продукции. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, столица готова делиться своим опытом с регионами и совместно развивать технологический суверенитет.

Мы работаем в плотном взаимодействии с региональными властями… Наша большая сейчас задача – это развивать технологический суверенитет и технологическое лидерство. Безусловно, создавая здесь различные заводы… мы стимулируем спрос на огромное количество полезных ископаемых, компонентов, производственной продукции в других регионах. Поэтому такая кооперация работает естественным образом… Мы стимулируем огромное количество регионов для того, чтобы выпускать свою продукцию и поставлять ее нам рассказал Гарбузов на полях второго Московского инвестиционно-промышленного форума

Форум МИПФ-2026 проходит в особой экономической зоне "Технополис Москва" до 25 октября. Одна из задач мероприятия – создать условия для развития высокотехнологичных предприятий, в том числе эффективного поиска партнеров, выхода на новые рынки, освоения передовых технологий и привлечения в отрасль молодых специалистов. Особое внимание будет уделено инвестиционным инструментам, современной производственной недвижимости и способам продвижения российских предприятий на внешних рынках.