В правительстве Москвы сообщили о мерах поддержки индустриального сектора Более 20 различных мер действует в Москве для поддержки индустриального сектора

Москва21 окт Вести.Свыше двух десятков различных мер служат для поддержки предприятий индустриальной промышленности в Москве. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, в столице активно развиваются все направления промышленности, но существуют и приоритетные отрасли, которым уделяют особое внимание.

Базово в Москве действует более двадцати различных мер поддержки: финансовые, нефинансовые. Пользуются популярностью инвестиционные кредиты, которые … выдаются компаниям, которые хотят развивать на территории города промышленность… Кроме того, активно пользуется популярностью мера поддержки в виде предоставления земельных участков в рамках масштабных инвестиционных проектов на льготных условиях за один рубль в год. Это позволяет промышленникам и девелоперам создать на территории города современную промышленную инфраструктуру рассказал Гарбузов на полях второго Московского инвестиционно-промышленного форума

Также он сообщил, что инвестиции в обрабатывающую промышленность Москвы могут достигнуть почти 570 миллиардов рублей, что больше прошлогоднего результата на 8%.

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