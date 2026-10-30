Москва30 окт Вести.Высокотехнологичные производства формируют почти 40% промышленного выпуска Москвы, в ближайшем будущем этот показатель будет еще больше, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что к 2030 году планируется довести показатель до 50%.

В настоящее время высокотехнологичные производства формируют почти 40% промышленного выпуска Москвы, а к 2030-му году этот показатель планируется довести до 50%: микроэлектроника, фармацевтика, медицинская техника, аэрокосмос, робототехника перечислил Гарбузов

Продукция московских предприятий востребована не только в столице, но и по всей стране, подчеркнул он.

Ранее Гарбузов также сообщал, что продукция московских заводов пользуется большим спросом и в других странах, в частности, в Китае.