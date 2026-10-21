В правительстве Москвы сообщили о росте инвестиций в промышленность на 8%

Инвестиции в обрабатывающую промышленность Москвы достигнут 570 млрд рублей В правительстве Москвы сообщили о росте инвестиций в промышленность на 8%

Москва21 окт Вести.Инвестиции в обрабатывающую промышленность Москвы могут достигнуть почти 570 миллиардов рублей, что больше прошлогоднего результата на 8%. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что в основном деньги вкладывают в создание самых передовых производств.

Мы видим, что, действительно, промышленность сохраняет свой потенциал, несмотря на все ограничения, продолжают создаваться новые заводы, новая промышленная инфраструктура. Сейчас, по предварительным прогнозным оценкам, за 2026 год инвестиции в обрабатывающую промышленность достигнут почти 570 миллиарда рублей. Это больше, чем за 2025 год, практически на 8% рассказал Гарбузов на полях второго Московского инвестиционно-промышленного форума

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