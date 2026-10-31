Москва31 октВести.Рост инвестиций в обрабатывающую промышленность Москвы составит порядка 570 млрд рублей. Об этом ИС Вести" заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
По его словам, отечественные производители уже перестроились на внутренний рынок.
Рост промышленности Москвы год от года показывает положительные значения. По предварительным подсчетам, за первые восемь месяцев промышленность Москвы выросла на 7,6%. Мы видим, что инвестиции в обрабатывающую промышленность по итогам 2026 года вырастут до 570 млрд рублейсообщил он
По его словам, это дает огромные возможности развития для российской промышленности.