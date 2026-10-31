В Москве инвестиции в обрабатывающую промышленность вырастут до 570 млрд рублей

В Москве отмечают рост инвестиций в обрабатывающую промышленность В Москве инвестиции в обрабатывающую промышленность вырастут до 570 млрд рублей

Москва31 окт Вести.Рост инвестиций в обрабатывающую промышленность Москвы составит порядка 570 млрд рублей. Об этом ИС Вести" заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

По его словам, отечественные производители уже перестроились на внутренний рынок.

Рост промышленности Москвы год от года показывает положительные значения. По предварительным подсчетам, за первые восемь месяцев промышленность Москвы выросла на 7,6%. Мы видим, что инвестиции в обрабатывающую промышленность по итогам 2026 года вырастут до 570 млрд рублей сообщил он

По его словам, это дает огромные возможности развития для российской промышленности.