Москва21 окт Вести.Продукция московских заводов пользуется большим спросом в других странах, заявил в интервью ИС "Вести" министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что Москва сотрудничает со всеми дружественными России странами и ведет с ними диалог по поводу экспорта и импорта продукции.

Несмотря на весь объем того производства высокотехнологичной продукции, который есть в Китае, экспорт московской продукции в Китай год от года растет. И это экспорт высокотехнологичной продукции - радиоэлектроники и других компонентов. Поэтому можно сказать, что наши заводы обладают знаком качества, подтвержденным не только здесь, не только в России, но и за рубежом сказал Гарбузов

Ранее Гарбузов сообщил, что власти Москвы планируют довести показатель выпуска высокотехнологичной продукции на предприятиях столицы до 50% к 2030 году. В настоящее время этот показатель составляет почти 40%, уточнил министр.