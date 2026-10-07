Доля выпуска высокотехнологичной продукции в Москве к 2030 году составит 50% В Москве намерены увеличить долю выпуска высокотехнологичной продукции до 50%

Москва7 окт Вести.Показатель выпуска высокотехнологичной продукции на промышленных предприятиях Москвы планируется довести до 50% к 2030 году. Об этом ИС "Вести" сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В настоящее время высокотехнологичные производства формируют почти 40% промышленного выпуска Москвы, а к 2030 году этот показатель планируется довести до 50% отметил он

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице в следующем году планируют запустить новый сертификационный центр. Также он добавил, что в рамках особой экономической зоны Москвы уже создано 250 высокотехнологичных предприятий.