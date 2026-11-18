Дмитриев отметил развитие сотрудничества России с Китаем и странами АТЭС Дмитриев: Россия отмечает созидательное сотрудничество с Китаем и странами АТЭС

Москва18 ноя Вести.Россия отмечает созидательный характер сотрудничества с Китаем и другими странами АТЭС, в том числе в технологической сфере. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, в Китае сложилась благоприятная атмосфера для развития совместных проектов, а Шэньчжэнь стал одним из центров технологического лидерства страны.

Активное обширное взаимодействие со всеми странами АТЭС. Безусловно, очень позитивная атмосфера в Китае, атмосфера созидания, атмосфера роста, сотрудничества, технологического сотрудничества, которое крайне важно. И здесь важно, что все происходит именно в городе Шэньчжэне, который является технологическим лидером Китая. И здесь фактически присутствуют все ведущие технологические компании Китая. И мы видим, что именно технологическое сотрудничество и стран АТЭС, и России с Китаем будет очень активно развиваться. И в отличие от западных каких-то подходов, которые пытаются наложить ограничения на технологическое развитие, мы видим очень созидательное, позитивное развитие технологического сотрудничества России с Китаем и с другими странами АТЭС сказал Дмитриев

Ранее глава РФПИ заявил, что искусственный интеллект и биотехнологии могут стать перспективными направлениями взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).