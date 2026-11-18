Москва18 ноя Вести.Контакты российских представителей с американскими бизнесменами на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне проходят конструктивно, стороны уже обсуждают перспективы экономического развития после завершения конфликта на Украине. Об этом информационной службе "Вести" заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отметил, что американские бизнесмены сталкиваются с давлением со стороны политических сил, выступающих против взаимодействия с Россией.

Когда упоминается кто-то из американских бизнес-лидеров, их сразу начинают атаковать. Сумели там определенные политические силы создать атмосферу, что любое взаимодействие с Россией – это плохо, и как они пытаются ему помешать: любой человек, который взаимодействует из бизнес-сферы американской с Россией, его сразу пытаются выставить в негативном свете. Но диалоги с американскими бизнесменами были, они весьма конструктивные, созидательные. Все уже готовятся к тому, как двигаться в экономическом развитии по завершении украинского конфликта. Поэтому этот диалог продолжается сообщил глава РФПИ

Он также упомянул о присутствии на саммите американского экономиста Джеффри Сакса, отметив его позицию по вопросам сотрудничества с Россией.

Из того, кого я публично могу озвучить, но он не американский бизнесмен, здесь вот был Джеффри Сакс – это такой человек больше из экономического круга, который имеет очень трезвый взгляд на многие вещи. Поэтому очень важно, что все больше и больше есть вот такие экономически здравые люди, которые понимают, что сотрудничество между Россией и США важно и которые доносят правду там и о том, что "Северные потоки" – это был самый крупный террористический акт в истории Европы и так далее. То есть вот эти нарративы сотрудничества, они также присутствовали на деловом саммите АТЭС сказал Дмитриев

Ранее глава РФПИ сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать во встрече лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.