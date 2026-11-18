Дмитриев рассказал, что обсуждалось с США на деловом форуме АТЭС Дмитриев: возобновление энергетического сотрудничества обсуждалось с США на АТЭС

Москва18 ноя Вести.Сотрудничество между российскими и американскими компаниями в энергетической сфере обсуждалось на деловом форуме АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что между сторонами состоялся прагматический диалог по тем сферам, где у России есть преимущество перед другими странами.

В бизнесе это, безусловно, энергетика, потому что всегда было очень большое сотрудничество между Россией и США в энергетической сфере, в том числе в Арктике. Всегда было очень мощное сотрудничество между нашими ведущими компаниями… и американскими компаниями, потому что это энергетика… Даже в сфере дата-центров есть большая возможность, потому что у России есть конкурентное преимущество - фактически самая дешевая электроэнергия в мире для дата-центров. И это очень важное конкурентное преимущество сказал Дмитриев

Ранее глава РФПИ назвал перспективные направления сотрудничества России и стран АТЭС, в частности они затрагивают развитие искусственного интеллекта и биотехнологий.