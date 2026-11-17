Москва17 ноя Вести.Искусственный интеллект и биотехнологии могут стать перспективными направлениями взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отметил, что российские и китайские компании являются лидерами в этой сфере.

Искусственный интеллект – это, безусловно, то, что крайне перспективно для взаимодействия между Россией и АТЭС. И мы видим, что очень многие китайские компании и российские компании являются лидерами в этой сфере. Поэтому здесь важен не просто искусственный интеллект, но также, например, сегодня мы встречались с крупнейшей генетической компанией Китая, и вот, взаимодействие искусственного интеллекта в стыке с биотехнологиями, соответственно, российскими технологиями, технологиями стран АТЭС – это, безусловно, крайне перспективно, особенно на фоне враждебной политики многих западных стран и в сфере искусственного интеллекта заявил он

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. В рамках мероприятия у российского лидера Владимира Путина, президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланированы трехсторонние переговоры.