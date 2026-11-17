РФ с другими странами хочет избавить саммиты АТЭС от политизации, считает Панкин Панкин: РФ с другими странами старается избавить саммиты АТЭС от политизации

Москва17 ноя Вести.Россия вместе с другими странами старается избавить саммиты АТЭС от политизации. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин.

По его словам, площадка является фабрикой идей и мыслей.

Здесь разные инициативы обкатываются, здесь пытаются найти решение проблем, которые уже возникли или которые нарождаются, смотрят вперед. Ну, естественно, это диалоговая площадка. Причем площадка экономического характера. Стараемся избавлять и мы, и другие делегации, эту площадку от политизации, от привнесения всяких сюжетов наподобие украинского и прочих. С 2023 года у нас их не было … Площадка позволяет вести, ну, не философский, а весьма прикладной, экономический, технологический разговор о будущем не только этого региона, но и мира в целом сказал Панкин

Также он добавил, что китайское председательство очень мощно и комплексно подготовилось к форуму АТЭС.

Основные акценты [расставлены] на взаимосвязанности, инфраструктуре, иных сферах - технологической, торговой, [сфере ]цифровизации… То есть, это разные процессы, которые делают мир более динамичным, позволяют преодолевать те кризисные явления, которые возникли в силу обстоятельств или по вине отдельных стран. Поэтому [есть] ожидания принятия итогового документа декларации, которая нацелена на эти самые приоритеты отметил Панкин

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что искусственный интеллект и биотехнологии могут стать перспективными направлениями взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).