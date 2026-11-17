Шохин назвал международные форумы лучшим способом выразить свое отношение к РФ Шохин: международные форумы – лучший способ выразить свое хорошее отношение к РФ

Москва17 ноя Вести.Международные площадки дают другим странам возможность выразить свое хорошее отношение к России. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Александр Шохин.

По его мнению, российские представители просто обязаны посещать международные мероприятия.

На самом деле, вот эти площадки международные – это лучший способ, ну, скажем так, не раскрывая публично своего интереса к работе с Россией, к реализации новых проектов или возобновлению старых, это хороший способ, не засветившись, все-таки отметиться, скажем, и отметить свое позитивное отношение и к российскому рынку, и к российскому народу. Поэтому мы обязаны ездить на такого рода мероприятия, потому что здесь представители многих стран сказал Шохин

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