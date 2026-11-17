Москва17 ноя Вести.Китай отличается тем, что бизнес в стране строится на основе долгосрочных правил, которые не меняются десятилетиями. Об этом ИС "Вести" рассказал уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Александр Шохин.

Он высказал мнение, что сейчас России и Китаю надо строить деловые отношения по тем же принципам, но с учетом политической обстановки.

Нам нужно правила игры более четкие, прозрачные и долгосрочные выстраивать. Чем Китай в этом плане отличается? И сегодня об этом много говорилось на форуме [АТЭС]. Это долгосрочные правила игры, которые не меняются десятилетиями. Конечно, ситуация с Украиной и санкционное давление нас вынудила, так сказать, отходить от многих правил, которые мы считали всерьез и надолго выстраиваются. Но нам надо действительно, корректируя эти правила, самим себе, даже и российскому бизнесу, прежде всего, дать гарантии долгосрочности, устойчивости, прозрачности, предсказуемости. И если российский бизнес будет гордиться такой ситуацией, то мы готовы поделиться и с иностранцами такой уверенностью в завтрашнем дне заявил Шохин

Ранее он назвал международные площадки лучшим способом выразить свое хорошее отношение к России.