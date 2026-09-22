Вавилов: наличие у КНР долгосрочной стратегии поддержки РФ дорогого стоит Вавилов: реакция РФ на поддержку со стороны КНР может быть только положительной

Москва22 сен Вести.У Китая есть долгосрочная стратегия поддержки России и это следует ценить. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил китаевед, публицист Николай Вавилов.

Он сделал акцент на том, что именно с китайской стороны последовало первое поздравление с проведение в РФ выборов в Госдуму.

Первый вообще, кто... поздравил Россию с проведением выборов в Государственную думу — это Министерство иностранных дел Китая. Я думаю, что это дорогого стоит, наша реакция может быть на это только положительной. Интересно, что и в двадцать четвертом году перед выборами президента (России - прим. ред.), когда в двадцать третьем, когда Си Цзиньпин побывал в России..., когда его выбрали на третий срок, также выразил поддержку и Владимиру Путину в будущем голосовании. То есть, о чем это говорит? Что у Китая... на многие-многие десятилетия, свое видение и своя уже подтвержденная стратегия поддержки России, тому, что мы здесь строим, тому пути, по которому мы идем. Конечно, это очень дорого стоит заявил китаевед

Выборы в Госдуму девятого созыва проходили три дня и завершились 20 сентября. На следующий день официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь передал поздравления Пекина в адрес России по поводу успешного проведения голосования.