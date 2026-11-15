Эксперт Чжэн Жуньюй: отношения между Россией и КНР важны для стабильности в мире

Эксперт Чжэн: отношения между Россией и Китаем укрепляют стабильность в мире Эксперт Чжэн Жуньюй: отношения между Россией и КНР важны для стабильности в мире

Москва15 ноя Вести.Сотрудничество между Россией и Китаем играет важную роль в поддержании мировой стабильности, заявил эксперт Центра изучения России при Восточно-Китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй в интервью ТАСС.

Отношения между Москвой и Пекином не ориентируются на третью сторону, и третья сторона не сможет изменить эти отношения, отметил Чжэн.

Чем сложнее международная обстановка, тем большую ценность приобретают отношения Китая и России: мы являемся надежными соседями друг для друга и важной силой для мировой стабильности приводит ТАСС слова эксперта

Китаевед, публицист Николай Вавилов отметил, что стремительное экономическое сближение России и Китая закладывает основу для новой мощной геополитической и экономической интеграции, способной стать альтернативой системам Запада.