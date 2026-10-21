Москва21 окт Вести.Стремительное экономическое сближение России и Китая, выражающееся в рекордном росте товарооборота и энергетического партнерства, закладывает фундамент для формирования новой мощной геополитической и экономической интеграции, способной стать альтернативой западным системам.Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил китаевед, публицист Николай Вавилов.

Он подвел предварительные итоги российско-китайского взаимодействия за текущий год.

Очень интересные итоги, которые связаны с изменением международной обстановки, благодаря чему Россия закрепилась на позиции первого поставщика нефти в Китай, газа и угля. То есть события, которые сейчас происходят демонстрируют, что глобальное сближение России и Китая происходит очень быстро. Во-первых, это плюс 30% роста товарооборота, в два раза увеличился поток туристов — это достижение. Это достижение, которое есть между Россией и Китаем, это реальные видимые достижения. И этим не закончится. В 2027 году они будут дальше расти. Строительство новых центров обработки данных, переход на искусственный интеллект. То есть нас ждет еще плюс 30% роста товарооборота. В ближайшую пятилетку мы выйдем выше 300 миллиардов долларов. Что это означает? Мы выйдем к пятидесятипроцентной доле Китая в нашем внешнеторговом обороте считает Вавилов

По его мнению, происходит постепенная переориентация внешнеэкономических связей с угасающего Европейского союза на Китай, который становится ключевым партнером.

Если Китай и Россия сохранят такой огромный товарооборот, то с Соединенными Штатами он уменьшится и можно говорить о формировании новой конструкции, которая была бы центральным экономическим пространством: Россия, Китай, КНДР, Иран, Беларусь. И действительно, это огромное ВВП — это преодоление барьеров. Это создание системы лучше, чем в Евросоюзе, полная интеграция, полное исчезновение виз, визового режима до минимального, больше коммуникаций, больше железных дорог, больше энергосистем вплоть до сокращения часовых поясов. Мы идем к новой конфигурации заявил Вавилов

Ранее сообщалось, что товарооборот между Китаем и Россией увеличился с января по сентябрь 2026 года на 30,6% в годовом выражении до $214,3 млрд, сообщает Главное таможенное управление Китая. Экспорт китайских товаров в Россию вырос на 33,1% до $98,06 млрд. Поставки российских товаров в Китай увеличились на 28,6% до $116,24 млрд.