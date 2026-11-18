Путин: товарооборот между РФ и Китаем покажет хорошую динамику роста в 2026 г.

Путин: товарооборот РФ и КНР покажет хорошую динамику роста в 2026 году Путин: товарооборот между РФ и Китаем покажет хорошую динамику роста в 2026 г.

Москва18 ноя Вести.Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2026 года покажет хорошую динамику роста, заявил российский лидер Владимир Путин.

По словам главы государства, объем торговли между двумя странами несколько лет подряд существенно превышал отметку в $200 млрд.

Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году нам будет не только продемонстрировано еще раз, но, наоборот, больше того, покажет хорошую динамику роста нашего товарооборота сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров на полях саммита АТЭС

Ранее Главное таможенное управление Китая сообщило, что товарооборот между РФ и КНР вырос в январе-октябре 2026 года на 32,1% в годовом выражении, до $242,485 млрд.