Москва18 нояВести.Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2026 года покажет хорошую динамику роста, заявил российский лидер Владимир Путин.
По словам главы государства, объем торговли между двумя странами несколько лет подряд существенно превышал отметку в $200 млрд.
Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году нам будет не только продемонстрировано еще раз, но, наоборот, больше того, покажет хорошую динамику роста нашего товарооборотасказал Путин в ходе российско-китайских переговоров на полях саммита АТЭС
Ранее Главное таможенное управление Китая сообщило, что товарооборот между РФ и КНР вырос в январе-октябре 2026 года на 32,1% в годовом выражении, до $242,485 млрд.