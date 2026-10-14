Товарооборот между Китаем и Россией вырос с начала года до $214,3 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем вырос в январе - сентябре 2026 года на 30,6% Товарооборот между Китаем и Россией вырос с начала года до $214,3 млрд

Москва14 окт Вести.Товарооборот между Китаем и Россией увеличился в январе - сентябре 2026 года на 30,6% в годовом выражении до $214,3 млрд, сообщает Главное таможенное управление Китая.

Экспорт китайских товаров в Россию вырос на 33,1% до $98,06 млрд.

Поставки российских товаров в Китай увеличились на 28,6% до $116,24 млрд.

Между тем товарооборот между Китаем и Россией сократился в 2025 году на 6,9% до $228,105 млрд.

Товарооборот между Китаем и США вырос в январе - сентябре 2026 года на 8,6% до $462,541 млрд, между Китаем и Евросоюзом - на 12,9% до $693,57 млрд.