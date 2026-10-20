Импорт смартфонов из КНР в Россию достиг максимума с ноября 2024 года

Поставки китайских смартфонов в Россию выросли на треть за год Импорт смартфонов из КНР в Россию достиг максимума с ноября 2024 года

Москва20 окт Вести.В сентябре Китай экспортировал в Россию смартфоны на 237,9 млн долларов, что на треть превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

По сравнению с августом импорт увеличился на 4%.

Всего за первые девять месяцев года Россия закупила китайские смартфоны на 1,61 миллиарда долларов, нарастив расходы на 28% в годовом выражении.

Несмотря на рост поставок, Россия опустилась с девятого на 15-е место в рейтинге крупнейших импортеров смартфонов из КНР. Лидерами по объему закупок стали США с показателем 3,95 миллиарда долларов и ОАЭ, импортировавшие устройства на 1,02 миллиарда долларов.

Общий экспорт китайских смартфонов в сентябре достиг 16,83 миллиарда долларов. Это в 1,9 раза больше августовского показателя и на 14% выше уровня сентября прошлого года.

Ранее сообщалось, что товарооборот между РФ и КНР за период с января по сентябрь вырос более чем на 30% в годовом выражении. В денежном эквиваленте сумма превысила 214 миллиардов долларов.