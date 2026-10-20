Китай за 9 месяцев года нарастил импорт нефти из России на 18,3% Закупки Китаем российской нефти за январь – сентябрь 2026 года выросли на 18,3%

Москва20 окт Вести.Закупки Китаем российской нефти за январь – сентябрь 2026 года выросли на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Вторым по величине поставщиком нефти в Китайскую Народную Республику стала Бразилия: за 9 месяцев этого года экспорт этого сырья в Китай вырос на 33,3% и достиг 44,29 миллиона тонн. Тройку лидеров по этому показателю занимает Саудовская Аравия с 43,11 миллиона тонн, однако ее показатель снизился на 27,5%.

Далее по объемам в рейтинге следуют Индонезия (рост в 3,38 раза, до 27,96 миллиона тонн) и Малайзия (25,41 миллиона тонн, снижение на 50%).

Поставки российской нефти в Китай в сентябре сократились на 11,4% по сравнению с августом, составив 9,94 миллиона тонн. При этом их стоимость выросла на 1,7% — до 6,58 миллиарда долларов.

В 2024 году КНР уменьшила общий импорт нефти на 1,9%, но закупки у России при этом выросли на 1,3%. Еще через год Китай увеличил импорт на 4,4% — до 577,72 миллиона тонн, при этом поставки из РФ сократились на 7,1% — до 100,72 миллиона тонн.

Ранее стало известно, что по итогам января–августа 2026 года Россия стала лидером среди стран, поставляющих товары в Казахстан.