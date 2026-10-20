Китай в сентябре увеличил импорт нефти из России и Бразилии Бразилия стала второй после РФ в списке крупнейших поставщиков нефти в Китай

Москва20 окт Вести.Китай в сентябре текущего года увеличил поставки нефти из России и Бразилии на 20%. Это следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением КНР.

Согласно предоставленной ведомством информации, объем экспорта российской нефти в Китай в начале осени составил 2,42 миллиона баррелей в сутки. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 8,5% меньше августовских показателей. При этом расходы китайской стороны на нефть из России составили 6,59 млрд долларов против 6,47 млрд долларов в предыдущем месяце.

Вместе с тем Бразилия в сентябре в среднем экспортировала в Китай 1,25 миллиона баррелей в сутки, что более чем на 20% выше, чем за тот же период 2025 года, и почти на 42% больше, чем в конце лета. Таким образом, Бразилия стала вторым по величине поставщиком нефти в КНР, опередив Саудовскую Аравию.