Россия заработала на нефти и нефтепродуктах на 20% больше, чем месяцем ранее МЭА: экспорт нефти из РФ в октябре вырос на 4,3%

Москва13 ноя Вести.В октябре 2026 года экспорт нефти и нефтепродуктов из России составил 6,82 млн баррелей в сутки. Это на 260 тыс. б/с (3,96%) больше, чем в сентябре, но на 570 тыс. б/с (7,71%) ниже уровня, который был годом ранее, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным организации, в сентябре 2026 года экспорт нефти составил 5,33 млн баррелей в сутки, что на 220 тыс. б/с (4,31%) больше, чем за аналогичный период 2025 года. Крупнейшими импортерами стали Китай и Индия — они закупали 2,3 млн б/с и 2,1 млн б/с соответственно.

Вывоз нефтепродуктов из России, по данным МЭА, вырос до 1,49 млн б/с. Показатель на 790 тыс. б/с (34,65%) ниже, чем в октябре 2025 года.

Суммарный доход России от нефтяного экспорта в октябре составил 21,15 млрд долларов, что на 3,61 млрд долларов (20,58%) больше, чем месяцем ранее. Отмечается, что увеличение выручки обусловлено преимущественно ростом мировых цен как на нефть, так и на нефтепродукты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия перестала быть ключевым поставщиком нефти для Индии.