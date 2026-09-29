Bloomberg: Россия получила рекордную с 2022 года выручку от экспорта нефти

Bloomberg отметил рекордную выручку России от нефтяного экспорта Bloomberg: Россия получила рекордную с 2022 года выручку от экспорта нефти

Москва29 сен Вести.Россия зафиксировала рекордную за последние четыре года недельную выручку от экспорта нефти, сообщило агентство Bloomberg.

За неделю, которая завершилась 27 сентября, объемы морского экспорта российской нефти увеличились, а их общая стоимость составила примерно 2,75 миллиарда долларов. Это стало самым высоким показателем с начала августа, говорится в материале.

Увеличение поступлений в российский бюджет от нефтяных доходов стало следствием как роста физических объемов поставок этого сырья, так и высоких цен на мировом рынке. В частности, по данным агентства, росту доходов способствовала цена российской нефти в пределах 110–120 долларов за баррель, что объясняется высокой стоимостью сорта Brent.

Согласно информации Bloomberg, средний объем поставок из России за четыре недели к 27 сентября оценивался в 3,71 миллиона баррелей в сутки. Это наибольший объем более чем за месяц.

Экспорт российской нефти в страны Азии составил около 3,61 миллиона баррелей в сутки. Российскую нефть по-прежнему в основном покупают Индия, Китай, Турция и Египет.

В 2025 году Индия занимала первое место среди импортеров, в среднем приобретая порядка 1,6 миллиона баррелей за сутки. В сентябре 2026 года объемы поставок в Индию немного уменьшились, тогда как Китай, напротив, нарастил закупки углеводородов на фоне дефицита сырья из стран Ближнего Востока.