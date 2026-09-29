Москва29 сенВести.Россия зафиксировала рекордную за последние четыре года недельную выручку от экспорта нефти, сообщило агентство Bloomberg.
За неделю, которая завершилась 27 сентября, объемы морского экспорта российской нефти увеличились, а их общая стоимость составила примерно 2,75 миллиарда долларов. Это стало самым высоким показателем с начала августа, говорится в материале.
Увеличение поступлений в российский бюджет от нефтяных доходов стало следствием как роста физических объемов поставок этого сырья, так и высоких цен на мировом рынке. В частности, по данным агентства, росту доходов способствовала цена российской нефти в пределах 110–120 долларов за баррель, что объясняется высокой стоимостью сорта Brent.
Согласно информации Bloomberg, средний объем поставок из России за четыре недели к 27 сентября оценивался в 3,71 миллиона баррелей в сутки. Это наибольший объем более чем за месяц.
Экспорт российской нефти в страны Азии составил около 3,61 миллиона баррелей в сутки. Российскую нефть по-прежнему в основном покупают Индия, Китай, Турция и Египет.
В 2025 году Индия занимала первое место среди импортеров, в среднем приобретая порядка 1,6 миллиона баррелей за сутки. В сентябре 2026 года объемы поставок в Индию немного уменьшились, тогда как Китай, напротив, нарастил закупки углеводородов на фоне дефицита сырья из стран Ближнего Востока.